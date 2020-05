Cagliari, gli incivili che buttano ovunque guanti e mascherine: previste super multe. Diverse foto dei giorni scorsi mostrano mascherine e guanti gettati per le vie della nostra città. Il sindaco Paolo Truzzu ha annunciato multe, i Giovani Sardisti denunciano: “Mi faccio portavoce di noi Giovani Sardisti, per rivolgere un appello al SENSO CIVICO dei miei concittadini affinché diano più valore all’ambiente in cui vivono. Tali dispositivi rappresentano un rifiuto speciale, che come tale necessita di particolari procedure per lo smaltimento. #Rispettiamo la nostra bellissima città e dimostriamo a tutti come i cagliaritani possano essere d’esempio per tutta la Sardegna”, sostiene il segretario cittadino Giacomo Stavolta.