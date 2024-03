Cagliari, gli animalisti al Bastione tra striscioni e disperati belati di agnelli: “A Pasqua lasciateli vivere”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La Lega anti vivisezione, a Cagliari, in collaborazione con “Anonymous for the voiceless” ha lanciato un messaggio chiaro, in vista del rito pasquale di mangiare agnello: “Lassaddu bivi! Lascialo vivere!”. Gli animalisti spiegano che “300mila cuccioli separati dalle madri vengono macellati ogni anno per Pasqua. Sono solo cuccioli sono fatti nascere solo per essere uccisi e finire a pezzi sui piatti. Un agnello su due a Pasqua proviene da allevamenti sardi”, denunciano Lav e “Anonymous for the voiceless”.