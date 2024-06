Cagliari, Giuseppe Farris ci crede: “I cittadini sceglieranno il candidato sindaco originale, ci vediamo al ballottaggio”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È partito prima di tutti gli altri, a ottobre 2023, intervistando oltre diecimila cagliaritani che, quasi a furor di popolo, gli hanno detto quali sono le urgenze e le emergenze: rifiuti, sicurezza e viabilità: “E tutti gli altri, arrivati dopo, hanno ripetuto il nostro programma. Ma i cagliaritani sceglieranno l’originale e non le fotocopie”. Fotocopie poi totalmente diverse sul punto più importante: il civismo. Giuseppe Farris punta anche su quello per sorprendere alle urne: “Si andrà al ballottaggio, io ci sarò”. Contro chi non si sa, ma per il candidato sindaco di Civica 2024 il suo sarà uno dei due nomi finali in campo. “È stata una campagna elettorale emozionante, passata sempre, sin dall’inizio, tra la gente, ascoltando tutti i bisogni”. E da lì sono scaturite le priorità, tra le quali c’è anche il futuro di una via Roma super imbottigliata e con un cantiere che è riuscito a stremare anche i più calmi.

Giuseppe Farris si presenta con una sola lista, sia a Cagliari sia alla Municipalità di Pirri. E proprio per Pirri, trentamila abitanti, Farris ha già un progetto, spiegato già da qualche settimana: “Può diventare un Comune autonomo, anche in questo caso si può indire un referendum”.