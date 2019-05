Cagliari, giù la vecchia scuola di Flumentepido: addio tossicodipendenti, in arrivo trenta appartamenti. Ieri la ruspa ha iniziato a demolire la scuola delle polemiche di via Flumentepido: nella foto scattata dai residenti, un momento storico dopo anni di occupazioni da parte di senzatetto e tossicodipendenti. Il Comune ha deciso: al suo posto sorgeranno due piccole palazzine con dentro trenta appartamenti, per dare ossigeno a chi una casa non ce l’ha e magari la attende da anni. La scuola fu costruita negli anni Cinquanta, bellissimi i ricordi degli abitanti del quartiere. Come quelli di Patrizia Atzeni che racconta: “In via Flumentepido alle elementari di Santu Perdixeddu, murata per non essere occupata dai senza tetto di oggi, i bambini comprarono la bandiera tricolore per la scuola dove le maestrine siciliane ed i colleghi calabresi prima dell’inizio delle lezioni facevano cantare l’inno di Mameli e quello di Garibaldi dove si scopron le tombe per gli eroi martiri, senza dimenticare il Va’ Pensiero. Il suo vasto seminterrato ospitava il refettorio che in poco tempo diventava cinematografo per le simpatiche canaglie, Stanlio e Ollio e Gianni e Pinotto. La biblioteca era silenziosa per andare a copiare le ricerche, sorvegliata da supplenti de Sa Duchessa, intenti anche loro senza fiatare a preparare esami”. Poi gli anni nei, le occupazioni, le proteste. E ora le ruspe per la demolizione.