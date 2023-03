Cagliari, giù i fondi per gli spettacoli dal vivo: “A rischio la stagione dei concerti estivi”

Quasi 250 mila euro in meno per concerti e piccoli spettacoli con musica dal vivo. Polemica in consiglio comunale. Il caso è esploso in commissione Bilancio, nel corso della quale è emerso un ammanco di “180 mila euro”, come ha dichiarato il dirigente Marco Zedda durante l’audizione, “noi abbiamo un fatto un bando sulla previsione dei soldi che abbiamo adesso. Quando avrò altri soldi faremo il bando, lo scorso anno c’era qualcosa in più. Ma solo grazie agli emendamenti”.

“Mancano contributi, ma abbiamo intenzione di chiederli nell’avanzo di amministrazione”, ha ammesso l’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau, “ma non ci sono altre risorse, lo dico con grande rammarico” anche se poi rassicura: “abbiamo 550 mila per i contributi ordinari, più 500 mila euro per “Cagliari dal vivo”: oltre un milione di euro per le associazioni cittadine”.

“Mancano 80 mila euro per il palco che sarà allestito al Poetto o alla Fiera per gli eventi all’aperto ed è a rischio la stagione dei concerti”, attacca Fabrizio Marcello, capogruppo Pd, “bisogna capire se nell’avanzo i soldi ci saranno davvero, perché la spesa per le bollette potrebbe mangiarsi tutto. Siamo preoccupati per i bandi per le associazioni e faremo una battaglia. Speriamo che si trovino anche i soldi per i concerti e il palco. Il bando si deve fare subito per non danneggiare le associazioni culturali”.