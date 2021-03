Cagliari, giù con l’esplosivo i silos del porto: la settimana prossima via agli spari

Silos del porto giù a botte di esplosivo. Le operazioni erano previste nel settembre scorso, ma sono state rinviate a marzo. I vecchi depositi di cereali saranno demoliti l’impiego di esplosivo con 4 giornate di spari, nell’ambito delle operazioni di riqualificazione, programmate dall’Autorità di sistema portuale, degli spazi dello scalo che si affacciano su via Riva di Ponente. Il 9 marzo la Questura ha rilasciato l’autorizzazione al brillamento mine e ora c’è anche il via libera del Comune di Cagliari. Le date presumibili per le operazioni sono il 16, 18 e 25 marzo (ma ci potrebbero essere variazioni) e i lavori dovranno terminare entro l’aprile 2021.

La ditta incaricata è la Edili & Co di Pescara che dovrà dare informazioni ai cittadini su tempi e modi di esecuzione delle demolizioni e sulla data di esecuzione di ciascuno sparo. Le operazioni si svolgeranno tra le 7 e le 19.