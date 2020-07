Cagliari, girava in bicicletta con addosso eroina e cocaina: arrestato

Girava in bicicletta con addosso eroina e cocaina, arrestato 31enne a Cagliari.

Continuano incessanti i servizi per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in tutta la Provincia e nelle zone più sensibili della città.

Ieri pomeriggio un equipaggio della Squadra Volante, mentre transitava in Piazza Lao Silesu, ha notato un uomo in sella ad una bicicletta, il quale con fare molto sospetto si stava dirigendo nel retro dei palazzi della piazza.

Senza farsi notare, gli operatori hanno seguito l’uomo che, una volta parcheggiata la bicicletta davanti ad uno dei palazzi, ha nascosto una busta di plastica dietro uno scooter abbandonato. Visto ciò, gli agenti lo hanno immediatamente bloccato, identificandolo per Sebastiano Cossu, 31enne cagliaritano, noto alle forze di polizia per i suoi numerosi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Ad un primo controllo Cossu è stato trovato in possesso di quasi 1 grammo di cocaina, divisa in 7 piccole dosi, pronte alla vendita. All’interno del suo borsello, sono stati rinvenuti 33 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Una volta recuperata la busta precedentemente occultata vicina allo scooter, i poliziotti hanno scoperto che all’interno vi erano circa 2 grammi di eroina, anch’essa divisa in 10 piccole dosi.

Cossu è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e accompagnato presso la propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.