Cagliari, gira con un’ascia nel bauletto dello scooter: denunciato dalla Polizia un 49enne cagliaritano

Sono giunte al 113 alcune chiamate da parte di cittadini che avevano segnalato la presenza di un uomo che, in via Is Mirrionis, tenendo in mano un’ascia, la brandiva contro altre persone