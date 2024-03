Cagliari, giovane travolto sulle strisce in via dei Conversi: “Assurdo aver portato qui il traffico di viale Marconi”

Buongiorno segnalo l’ennesimo incidente sulle strisce di via dei conversi, angolo via castelvi, dove una scelta scellerate delle giunte comunali ha portato dentro la città il traffico della viale marconi. La sezione stradale non idonea alla mole di traffico e la velocità eccessiva rende pericolosa una strada urbana, accesso al parco di murpiunu e frequentata da diversi studenti delle scuole vicine. Inoltre la scelta della rimozione degli alberi con la posa del muro in cemento armato per la metro, ha impedito di poter allargare la carreggiata e riduce la visibilità a l traffico in direzione v tuveri. Il risultato è un’alta frequenza di pedoni investiti. Saluti