Cagliari, giovane travolto da un’auto a Is Mirrionis: trasportato all’ospedale

Ancora un pedone travolto da un’auto a Cagliari. Stavolta l’incidente è avvenuto in via Abruzzi, nel popolare quartiere di Is Mirrionis. La dinamica, secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale intervenuta sul posto per i rilievi, è questa: una Land Rover condotta da un 53enne di Sinnai ha urtato un 23enne cagliaritano, mentre attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali. Il giovane, rimasto ferito, è stato quindi subito soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Brotzu, con assegnato codice giallo.