Cagliari, giovane pasticcere regala colombe ai medici del Ss. Trinità in lotta contro il Coronavirus

Tante gustose colombe, simbolo della Pasqua e, in questo duro periodo di Coronavirus, anche di possibile rinascita. A produrle e a donarle a medici e infermieri è stato Nicola Fonnesu, 18enne di Iglesias, proclamato lo scorso novembre campione nazionale di pasticceria in un concorso dedicato a tutti gli istituti alberghieri. Le “dolci sorprese” sono arrivate oggi tra le corsie dei reparti di uno dei Covid Hospital della Sardegna: “Un piccolo pensiero per il Santissima Trinità, per voi, medici, infermieri, e operatori sanitari che ogni giorno mettete a rischio la vostra incolumità per assistere i malati e garantire a ciascuno di noi un possibile ritorno alla normalità”. E loro, gli operatori in trincea, ringraziano: “Grandi gesti di volontariato di cuori giovani che riescono a cambiare gli occhi del mondo e riempire i nostri di grandi emozioni. Un grazie speciale a Nicola Fonnesu da tutto lo staff di ‘Nascere al Santissima Trinità'”.