Cagliari, giovane al volante travolge un uomo sulle strisce in via Roma a Cagliari

Serata di incidenti a Cagliari. Dopo lo schianto tra due moto in via Dante, c’è infatti da registrare l’investimento di un pedone in via Roma. Al volante dell’auto una ventiduenne residente in provincia: la giovane, alla guida di una Renault Twingo, ha travolto un 41enne sulcitano mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. L’uomo, ovviamente, ha avuto la peggio: è stato soccorso dal personale medico un’ambulanza del 118 e trasportato al Policlinico di Monserrato in codice giallo.

Sul posto la polizia Locale per i rilievi di legge.