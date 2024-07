Cagliari, giornata speciale per i bambini alla base di addestramento dei carabinieri

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una giornata indimenticabile ha avuto luogo alla Base Logistico Addestrativa dei Carabinieri, dove i bambini che frequentano i campi estivi dell’Arma hanno vissuto un’esperienza unica e coinvolgente grazie alla disponibilità dei militari. Alle ore 9.30, l’evento è iniziato con un incontro formativo, proseguendo poi con dimostrazioni pratiche che hanno entusiasmato i giovani visitatori.

Il Tenente Colonnello Fabio Saddi ha dato il via alla giornata con una breve ma incisiva spiegazione sull’importanza della cultura della legalità. Ha toccato temi fondamentali come il contrasto al fenomeno del bullismo, i maltrattamenti in famiglia e le truffe agli anziani. I bambini, attenti e curiosi, hanno imparato importanti lezioni sul rispetto delle regole e la protezione dei più deboli, ponendo numerose domande e interagendo con interesse.

Dopo la parte teorica, è iniziata la fase più attesa dai bambini: l’interazione con i mezzi e le attrezzature portate sul posto dal radiomobile di Cagliari, dal nucleo subacquei e dal nucleo cinofili. I giovani ospiti hanno potuto osservare da vicino i veicoli e le attrezzature utilizzate quotidianamente dai Carabinieri, imparando a conoscerne il funzionamento e l’importanza.

Particolarmente emozionante è stata la dimostrazione del nucleo cinofili. I bambini hanno assistito con grande entusiasmo alle performance delle unità cinofile, che hanno mostrato le loro abilità nel rilevare sostanze pericolose e nel disarmare un soggetto sospetto. Le coccole ai cani, sempre ben accette, hanno aggiunto un tocco di tenerezza e divertimento alla giornata.

Alla fine della visita i bambini, entusiasti e pieni di energia, hanno avuto l’opportunità di sedersi a bordo delle nostre Autoradio e di provare molti degli equipaggiamenti. Il successo ottenuto si è compreso dall’urlo genuino di uno dei piccoli ospiti, che provando l’altoparlante dell’autoradio ci ha regalato un “Viva i Carabinieri!”

Questo gesto spontaneo ha evidenziato il forte legame creatosi tra i giovani visitatori e le forze dell’ordine durante la giornata.

Per i bambini dei campi estivi dell’Arma la giornata si è rivelata un’esperienza educativa e ricca di insegnamenti che hanno permesso loro di comprendere meglio il lavoro dei militari, sviluppando un maggiore senso di rispetto e ammirazione per coloro che quotidianamente si impegnano per la nostra sicurezza. Le lezioni apprese e le emozioni vissute rimarranno nei loro cuori come un ricordo prezioso, simbolo di una giornata speciale trascorsa all’insegna dell’educazione e del divertimento.

L’esperienza è già stata richiesta da altri centri estivi e l’Arma si sta prodigando per portare la propria vicinanza ai giovani frequentatori.