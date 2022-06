Cagliari, Giorgio Oppi ricoverato in gravi condizioni al Santissima Trinità

Ore di apprensione in Sardegna. Il consigliere regionale Giorgio Oppi è ricoverato al Santissima Trinità in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. La prognosi è riservata.

Oppi, consigliere regionale Udc, 82enne, di Iglesias, conosciutissimo in tutta l’Isola, è il decano del consiglio regionale e uno degli uomini politici sardi più influenti e ascoltati di via Roma. Per 7 volte, la prima nel 1979 nelle liste della Democrazia Cristiana, è stato eletto nell’assemblea regionale. Ed è stato anche assessore alla Sanità e all’Ambiente. Per due volte è stato eletto deputato.