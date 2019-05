Cagliari, giocano a calcio tedesco in strada passa Pavoletti e fa gol

Niente, è più forte di lui, quando vede un pallone non può fare a meno che giocarlo. E lo dimostra questo video ripreso da un webcam in strada a Cagliari, dove Leonardo Pavoletti, passeggia insieme alla moglie, vede un gruppo di ragazzi che gioca a calcio tedesco in strada e ovviamente non si lascia scappare l’occasione per fare gol. “Ragazzi, che devo dirvi, è più forte di me” scrive sul suo profilo facebook, condividendo il video.

Ragazzi, che devo dirvi, è più forte di me 😂🙌🏼 che figuraccia🙈😜 #pavoloso #forzacasteddu #cagliaricalcio #gol #tedesca #testa @21be_agency #seriea Posted by Leonardo Pavoletti on Wednesday, May 29, 2019