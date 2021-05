Cagliari-Genoa 0-1, finale amaro alla Sardegna Arena: Ballardini beffa Semplici all’ultima curva, Cagliari quintultimo

IL CAGLIARI SI CONGEDA CON UNA SCONFITTA

di Gigi Garau

Il Genoa passa alla Sardegna Arena con un goal di Shomurodov, lesto a involarsi in contropiede e sfruttare una palla persa a centro campo dai giocatori del Cagliari. Eppure per i rossoblu’ di Semplici la partita si era messa bene, subito un palo pieno colpito da Joao Pedro con un colpo di testa in area, poi altre occasioni sulla testa e i piedi di Cerri che nella circostanza è stato sfortunato. Fuori Nainggolan dopo dieci minuti per un problema muscolare, Pavoletti e Godin lasciati fuori per il turn over e poi Nandez sostituito all’inizio del secondo tempo. Imprecisione e sfortuna hanno fatto sì che la squadra di Ballardini portasse via i tre punti da Cagliari. Un congedo triste per i ragazzi di Semplici che a tratti hanno riproposto amnesie e arrendevolezza che ci ha riportato nel buio pesto di questa stagione che ricorderemo per la miracolosa salvezza di Leonardo Semplici ma anche per l’amarezza del periodo di Di Francesco.