Cagliari, gelati e drink davanti ai tramonti mozzafiato: ecco i nuovi chioschi di viale Buoncammino

Gelati, aperitivi e drink davanti ai tramonti mozzafiato sul mare, le saline, la laguna di Santa Gilla e i monti di Capoterra. In arrivo i 5 nuovi chioschi di viale Buoncammino, saranno omologati e simili a quelli del Poetto.

I progetti, studiati dal gruppo di ricerca Dicaar dell’Università di Cagliari, sono nelle “linee guida per la realizzazione delle attrezzature e dei manufatti per le attività di ristoro e ludicoricreative ai fini della riqualificazione della passeggiata di Viale Buoncammino” che attendono l’ok definitivo del consiglio comunale.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di riconfigurare la passeggiata come uno dei “salotti buoni” della città: così punti ristoro e attrezzature di servizio (bagni pubblici, stalli per ricariche elettriche di piccoli mezzi per la mobilità sostenibile, eventuali punti informazioni etc.) garantiranno una nuova fruizione pubblica aperta alla città, ai suoi residenti e ai visitatori;

I i chioschi più grandi e articolati, sviluppati linearmente secondo l’asse del viale potranno valorizzare la passeggiata attraverso i dehors offrendo alla sosta gli affacci più suggestivi garantendo la percezione paesaggistica verso i lunghi tramonti.

Saranno divisi in due categorie: quelli di tipo C1 alle estremità nord e sud di viale Buoncammino (misureranno 61 mq, più le aree coperte esterne) che offriranno servizio bar e microristorazione e quelli di tipo C2 (piazza Pernis, slargo viale Buoncammino-viale Belvedere-via Anfiteatro, viale Buoncammino-via Fiume (19 mq più aree coperte esterne) che garantiranno servizio bar, caffetteria e gelateria esterna.

I nuovi punti di ristoro e i servizi connessi sono gli elementi fondamentali per completare la riqualificazione di viale Buoncammino.

“Le linee guida sono uno strumento fondamentale per assicurare la qualità delle nuove strutture e per garantire alle attività produttive regole semplici e chiare per investire in questa bella zona della città”, dichiara Roberto Mura, consigliere comunale del gruppo misto, “per favorire una maggiore vivibilità, si può completare l’intervento con l’installazione di nuovi giochi per bambini, ulteriori panchine e la creazione di parcheggi. Le nuove strutture saranno una grande opportunità di crescita e sviluppo per tutta la città, sia per i cittadini che per i turisti”.