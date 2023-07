Cagliari, gattini morti di stenti nel vecchio Sant’Elia: “Fateci entrare tutti i giorni per curare quelli sopravvissuti”

RADIO ZAMPETTA SARDA, STADIO SANT’ ELIA GATTINI MORTI DI STENTI:” FATECI ENTRARE TUTTI I GIORNI PER POTERLI CURARE.” A distanza di un anno dall’ appello della Dott.ssa Firinu e del Dott. Claudetti, la situazione precaria della colonia felina dell’ ex stadio Sant’ Elia a Cagliari, trova dinanzi muri di gomma che protraggono una situazione di stallo, dove le uniche vittime sono i gatti. Nel frattempo al vecchio rudere, oltre agli ingressi stabiliti nei giorni lunedì e mercoledi è necessario entrare più giorni e in altri orari, per continuare le catture e per fornire cibo e acqua ai gatti dimoranti dentro lo stadio . Lunedi una volontaria ha trovato altri 2 gattini morti, gattini morti di stenti , che non hanno potuto ricevere aiuto e assistenza in una situazione di abbandono. Ma in tutta questa situazione le istituzioni dove sono? Il sindaco è il responsabile dei gatti della città, ma tutto grava sulle spalle dei volontari nella totale indifferenza di chi dovrebbe prendere gli opportuni provvedimenti che vadano a tutelare i poveri gatti, vittime di un’ incuranza incommentabile. L’ oasi felina, un sogno irraggiungibile? Certo è che risolverebbe il grande problema che presenta Cagliari con un attuale biglietto da visita pessimo, per non dire vergognoso non solo per i residenti ma anche per i tanti turisti! A oggi sono stati sterilizzati 40 gatti, ne restano 5, le più diffidenti e per questo necessita l’ intervento del veterinario con l’ uso della cerbottana, con un costo maggiorato. Il Dr. Claudetti lancia un appello: “Aiutateci a chiudere le nascite, ci serve il contributo di tutta la cittadinanza e di chi è sensibile a una tematica così importante. Dedicare le proprie energie e il proprio tempo è durissima, soprattutto quando tutto grava sulle spalle e sulle risorse di me e di Carla. Confido nella vostra sensibilità e ringrazio chi ne farà parte.” Per donazione intestata a Claudetti Giustino, causale ” Contributo sterilizzazioni Stadio Sant’ Elia” Poste Pay numero 5333 1710 7540 9447 Codice fiscale CLDGTN58B08B354O Potete contattare per ulteriori info il dr. Claudetti, con un primo messaggio whatsapp al +39 393 014 1269 Segue la dichiarazione della Dott.ssa Firinu: “Sant’Elia è luogo noto in città: vuoi per il passato glorioso e perché questo aspetto lo identifica nella squadra del Cagliari , ma qui parliamo di sant’Elia come di una colonia felina censita , una colonia in estrema difficoltà per il numero elevato di gatti e della loro sopravvivenza . Non è l’unica colonia felina in difficoltà, tante colonie lo sono, verosimilmente, per gli stessi problemi . Noi abbiamo esperienza in tal senso, da un anno stiamo aiutando la volontaria che se ne occupa , pertanto vogliamo sottolineare con più forza che sant’Elia è una situazione emblematica , simbolo di incuria,abbandono e indifferenza.” Ma l’ oasi felina che risolverebbe il problema nella gestione e cura dei tanti gatti, restituendo un pó di decoro alla città sarà un sogno realizzabile, oppure resterà solo un sogno nel cassetto? Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”. Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria. In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda