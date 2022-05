Cagliari, furto nella sede dei cacciatori: “Hanno forzato il portone e rubato il pc principale”

Furto, probabilmente nel weekend , nella sede regionale della Sarda Caccia, una delle associazioni che tutela i diritti di tanti cacciatori sardi. I malviventi sono entrati in azione nell’ufficio di via Lai, nel rione cagliaritano di San Benedetto. È stata la segreteria amministrativa, Antonella Pretta, arrivata poco dopo l’alba di oggi, ad accorgersi che c’era qualcosa che non andava. La donna ha subito chiamato il 113: “Sono riusciti a forzare la porta blindata”, ha detto agli agenti e a Casteddu Online. “Non c’è più il pc portatile, quello principale. Dentro ci sono tanti dati importanti”. Da una prima verifica non sembra che manchi altro. Chi è entrato nell’ufficio, che si trova al piano terra di un condominio, con le finestre che affacciano su un’area interna difficilmente accessibile, avrebbe quindi portato via solo il computer.

Le indagini degli agenti vanno avanti: dovranno ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e capire se i malviventi abbiano lasciato qualche traccia utile. Del fatto è stato informato anche l’amministratore del condominio.