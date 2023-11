Cagliari, furto nella gelatiera di via Monti: “I ladri si sono pure dimenticati un coltello”

Ennesimo colpo in un’attività commerciale di Cagliari, stavolta a pochi metri di distanza dal mercato civico di San Benedetto, in via Monti. I malviventi sono entrati in azione nella gelateria Aresu, riuscendo a scappare con pochi euro. A denunciare il fatto con un post sulla pagina ufficiale di Facebook sono le stesse titolari del locale, tra le gelaterie che restano attive in città anche in autunno: “Volevamo fare un post ironico sulle visite notturne senza guida ma non ci riusciamo perché non c’è niente da ridere e questi fatti tolgono il sorriso. Quando violano i tuoi spazi ci si sente inermi e spiazzati. Un anno e mezzo fa ci hanno provato, oggi ci sono riusciti”, spiegano, sconfortate, le titolari della gelateria. Via Monti è una strada poco frequentata, dopo una certa ora, soprattutto quando si abbassano le serrande dei pochi negozi tra l’angolo con via Tiziano e quello con via Manzoni.

“Un furto, da relativamente pochi euro, che porta sconforto, ringraziando di non averli incontrati visto che hanno anche dimenticato un coltello non proprio rassicurante”, raccontano ancora le commercianti. “E niente, si continua a lavorare cercando nuova serenità”.