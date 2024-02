Cagliari, furto nel parco di Bonaria: “Portafoglio con 1200 euro sparito mentre mia figlia sfamava i gatti”

Sos a Cagliari, lanciato da un pensionato invalido, Pino Salis, 77enne residente nel rione di Sant’Elia. Il suo portafoglio, contenuto in un borsello nero, è sparito nel giro di pochi minuti, mentre una delle sue figlie stava sfamando dei gatti nel parco di Bonaria. L’uomo ha sporto denuncia ai carabinieri per smarrimento, ma è la figlia a precisare di essere rimasta vittima “di un furto. Mi sono spostata un attimo a riempire le ciotole ai gatti di colonia e quando sono tornata mi è sparito il portafoglio dallo zaino con la pensione di papà, tutte le carte e i documenti. Mi sento terribilmente in colpa, sono disperata. Chi fa del bene subisce il male”. All’interno, oltre a 1200 euro in contanti, anche due tessere Bancoposta e una PostePay.

“Chiunque l’abbia visto o trovato ci contatti al numero +393478372322”.