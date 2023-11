Cagliari, furto in un panificio di via della Pineta: 24enne ripreso dalle telecamere

Furto in un panificio a Cagliari, denunciato un 24enne.

Dopo accertamenti e indagini i carabinieri della Stazione di Villanova hanno denunciato ieri, per furto aggravato, un ventiquattrenne cagliaritano, disoccupato e molto noto per pregresse vicende, anche recenti. Dopo una querela formalizzata dal titolare di un panificio di via della Pineta e dopo la conclusione delle indagini compiute, consistenti anche nella visione delle immagini registrate da sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona, è chiaramente emerso che il giovane si era introdotto all’interno dell’attività commerciale dopo aver forzato la porta d’ingresso, e si era impossessato del denaro presente nel registratore di cassa, dandosi poi alla fuga. Il danno è in corso di quantificazione da parte dei titolari del panificio.