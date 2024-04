Cagliari, furbetto col Mercedes ruba le bottiglie di vino: “Le nasconde dentro un giornale mentre fa colazione”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’ultima mossa dei ladri di vino? Fare colazione nei locali e, approfittando della distrazione dei baristi indaffarati a preparare caffè e sfornare paste, fare incetta di bottiglie. È quanto è capitato, più di una volta, nel bar pizzeria Troll di Cagliari, gestito da Alessio Congia: “Bottiglie di Turriga e Is Argiolas portate via dopo averle nascoste dentro un giornale o una giacca”, racconta il ristoratore. E il ladro è sempre lo stesso, a testimoniarlo ci sono le telecamere interne che l’hanno pizzicato: “Entra sempre con una ragazza molto più giovane di lui, ordinano cappuccini e croissant e si siedono allo stesso tavolo”. Guarda caso, proprio quello davanti alagli scaffali dove sono riposte le bottiglie di bianchi, rossi e rosati. “È sardissimo anche se ha una Mercedes, forse presa in affitto, con targa tedesca”. Congia si è annotato la targa e, con l’aiuto dei filmati, riuscirebbe a riavere indietro il maltolto e, contemporaneamente, denunciare per furto il balordo.

“Non vorrei rovinarlo, non sono abituato a mettere ancora di più in difficoltà le persone, anche se si comportano male con me. Lo invito, quindi, a rendermi tutte le bottiglie prese, almeno cinque in pochi giorni, o a pagarmele per il loro valore. I vini più pregiati che vendo costano anche settanta euro la bottiglia”.