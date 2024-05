Cagliari, fuoco e rissa tra extracomunitari: tensione in piazza del Carmine

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Fuoco e rissa. Tensione questo pomeriggio in piazza del Carmine. Un uomo, probabilmente in stato di ebbrezza, ha dato fuoco a un giubbotto e a una borsa, proprio sotto la statua della Madonna in mezzo alla piazza. Secondo alcuni testimoni (che hanno informato il comitato dei residenti di Stampace, in prima linea per le richieste di sicurezza nel rione), un gruppo di extracomunitari che stazionava nella piazza è intervenuto spegnere il rogo e ha circondato il piromane per fermarlo. Sarebbe nata una colluttazione in quanto l’uomo avrebbe dato in escandescenza. Sono stati chiamati i carabinieri. La segnalazione parlava di “una rissa tra extracomunitari”, ma, una volta giunti sul posto, i militari hanno trovato soltanto tre extracomunitari intenti a chiacchierare che sono stati comunque identificati.