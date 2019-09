Cagliari, fugge con l’auto a folle velocità e aggredisce i poliziotti: 52enne arrestato a Is Mirrionis

Una folle fuga per mezza Is Mirrionis al volante di una Fiat, risultata poi priva di assicurazione. Luciano Serra, 52enne di Cagliari già noto alle Forze dell’ordine, è finito in manette per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo, dopo aver visto una pattuglia della squadra volante in via Quirra – con gli agenti impegnato in servizi di controllo per contrastare lo spaccio di droga – ha subito svoltato, a tutto gas, in via Cornalias, senza rispettare il semaforo rosso e, inseguito dai poliziotti, ha raggiunto via Scornigiani, una strada senza uscita. Nonostante i vari “alt” da parte degli agenti, l’uomo è uscito dall’auto e ha proseguito la sua fuga a piedi, “saltando” da un’aiuola all’altra delle palazzine. Alla fine, i poliziotti sono riusciti a raggiungerlo e, dopo una colluttazione, ad ammanettarlo. Sia il pregiudicato sia gli agenti sono dovuti andare al pronto soccorso del Santissima Trinità per i traumi, fortunatamente lievi, riportati durante il “duello”. Luciano Serra, presto, dovrà difendersi da tutte le accuse davanti al giudice del tribunale di Cagliari.i camere di sicurezza in attesa di essere accompagnato presso il Tribunale ordinario di Cagliari per essere giudicato stamattina in direttissima.