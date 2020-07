Cagliari, fuga di gas durante i lavori sulla rete provoca un’esplosione: ferito un operaio

Momenti di paura questa mattina a Cagliari, in via Adige, nel quartiere di Sant’Avendrace per un’esplosione in strada dovuta a una fuga di gas durante i lavori di manutenzione sulla rete di distribuzione cittadina. Uno dei due operatori che stavano effettuando i lavori è rimasto coinvolto. Subito soccorso è stato trasportato all’ospedale Brotzu con un’ambulanza dal servizio di emergenza 118.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento “4A” con sede al porto che ha delimitato l’area e interdetto il transito a veicoli e pedoni nella sede stradale. Con lo strumento in dotazione alle attrezzature, esplosimetro multigas, hanno effettuato le verifiche per rilevare le perdita di GAS e stabilire le cause dell’incidente. Hanno quindi presidiato per tutto il tempo sino all’arrivo di una squadra dei tecnici della ditta di distribuzione che ha provveduto a prendere in carico il proseguimento dei lavori di manutenzione.