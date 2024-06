Cagliari, fuga di gas in via Baylle: via Roma chiusa d’urgenza anche ai pedoni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Via Roma a Cagliari senza pace. Inaccessibile alle auto, non visitabile dai turisti, impacchettata dai teli ai lati del maxi cantiere, ora è vietata pure ai pedoni lungo tutto il tratto lato portici. Per fortuna, si tratta di provvisorio ma assolutamente necessario per garantire la sicurezza pubblica.