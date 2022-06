Cagliari, addio a Francesco Taras: domani i funerali presso la Sala del Commiato “Luce Eterna”

Necrologie

È volato improvvisamente in cielo Francesco Taras. Ne danno il triste annuncio la sorella, i nipoti e i familiari tutti. Sarà possibile dare l’ultimo saluto giovedì 16 giugno, corpore praesenti, presso la Sala del Commiato Luce Eterna in via De Magistris 5 in Cagliari