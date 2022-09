Cagliari, fornisce ai carabinieri un nome falso: denunciato 34enne nigeriano.

Ieri a Cagliari i carabinieri del Radiomobile, al termine di un intervento su strada e dei conseguenti accertamenti, hanno denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e falsa attestazione a un pubblico ufficiale un 34enne nigeriano, senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti. Questi, nel corso della serata di ieri in viale Buoncammino, è stato controllato dopo richiesta del titolare di un’attività commerciale che ha lamentato reiterati comportamenti molesti nei suoi confronti da parte dello straniero. Giunto in caserma, l’uomo si è però rifiutato di fornire indicazioni ai militari sulla sua identità personale e ha dato alla fine generalità false, successivamente accertate in sede di foto-segnalamento e di verifica delle impronte digitali in banca dati.