Cagliari, foresta urbana in via Roma: via ai lavori a gennaio e parco pronto nel 2024

Parco con 200 alberi in via Roma. Via ai lavori a gennaio. E il nuovo volto del fronte mare sarà pronto entro la primavera del 2024. L’annuncio oggi nel corso della commissione Lavori pubblici dedicata alla riqualificazione dello spazio urbano che va da piazza Matteotti, fino a via Roma. “La gara sarà bandita entro l’anno”, hanno dichiarato il presidente della commissione Umberto Ticca e il dirigente Daniele Olla, “e i lavori partiranno nei primi mesi del 2023 e termineranno dopo al tri 13/14 mesi”. Nuovo volto per piazza Matteotti che sarà completamente ridisegnata e arricchita di verde. Poche le modifiche per quanto riguarda la mobilità. Saranno ridotte le corsie di via Roma lato portici, lungo le quali passeranno le linee cittadine dei bus del Ctm. “L’obiettivo”, ha dichiarato Olla, “è quello di avvicinare il quartiere della Marina al mare. E in una fase successiva si interverrà sulle corsie lato porto”.

Il piano nello specifico prevede il restringimento di due corsie sulla viabilità principale per estendere lo spazio pubblico della città fino al mare. In questo modo, la nuova “promenade” innesca la creazione di un nuovo parco e di uno spazio aperto alla città, diventando un elemento di connessione tra il waterfront e le principali funzioni pubbliche che si affacciano nella zona.

Grande importanza è data al verde in linea con la filosofia di forestazione urbana della città, per tutelare la biodiversità, combattere gli effetti del cambiamento climatico e purificare l’aria: con la piantumazione di più di 200 nuovi alberi – oltre al mantenimento di tutta la componente arborea presente e circa 5700 metri quadri di aree verdi, si garantisce la creazione di un nuovo parco cittadino facilmente accessibile da tutto il fronte di via Roma. In questo modo, il progetto contribuisce significativamente ad aumentare la presenza di verde, in grado di trattenere polveri sottili e assorbire CO2, oltre che abbattere l’effetto “isola di calore” e mitigare il microclima. Diventerà il principale portale di ingresso alla città. Uno spazio che potrà tradursi in un “giardino botanico lineare”. Tra gli altri elementi nodali del Masterplan, la “Piazza sul Mare” rappresenta uno spazio pubblico fruibile per tutti, in continuità con il viale alberato, con campi sportivi (nella nuova “rambla dello sport”), aree ricreative e dehors per la sosta e il relax. I numeri del piano: 24mila metri quadri di area d’intervento più 5700 metri quadri di nuove aree verdi, oltre 200 nuove alberature 2 nuove fermate di trasporto pubblico.