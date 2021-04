Cagliari, fondi per gli invalidi in ritardo: “Ci servono per le medicine”

cagliari

Erogazione dei contributi della Legge 20 in ritardo: a Radio CASTEDDU l’appello disperato di papà Pino Salis, 75 anni: “Mia figlia ha 44 anni, ha la pensione di invalidità di 280 euro e questo contributo le serve per comprarsi le medicine. Io non vivrò in eterno, non potrò aiutarla a lungo”