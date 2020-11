Cagliari, focolaio Covid nella Casa di riposo: 40 contagi tra nonnini e oss

Nonnini e oss positivi al Covid della Casa di riposo di via Cadello, a pochi passi dal seminario diocesano. L’allarme è stato lanciato martedì dal sindaco Paolo Truzzu in consiglio comunale che aveva parlato di 40 contagi. E anche l’Ats ha confermato il focolaio nella struttura cagliaritana. Si contano oltre 30 positivi al Covid tra gli anziani ospiti e di 7 oss contagiati. Contattate telefonicamente, le religiose hanno tagliato corto e deciso di non rilasciare dichiarazioni. Bocche cucite anche da parte della coop Fai sarda che recentemente si è occupata della struttura. Ai parenti, in virtù delle norme anti Covid, è vietato l’accesso alla struttura.