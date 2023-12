Cagliari, flop alla festa dell’Ersu: “Quasi 50 mila euro di spesa e non è andato nessuno”

“Quarantotto mila per una “festa” in cui non è andato quasi nessuno, a parte alcuni nostri colleghi che giustamente contestavano l’evento”. L’associazione studentesca Kita Assotziu attacca l’Ersu per la festa inaugurale per tutte le iscritte e gli iscritti dell’ateneo cagliaritano, organizzata venerdì sera alla Fiera dall’ente per il diritto allo studio per “promuovere un momento di convivialità attraverso la cultura musicale che come sappiamo unisce soprattutto i più giovani”.

Quasi 50 mila euro, denunciano gli studenti, per un evento che sarebbe stato praticamente disertato, nonostante l’Ersu parlasse di “occasione per incontrarsi, conoscersi e confrontarsi con le associazioni studentesche e sorridere con lo spettacolo di stand up comedy e la musica”.

“Era un fail che tutti ci aspettavamo”, continua Assotziu, “perché questo ente dovrebbe chiedere scusa a tutti noi per i non-servizi che sta portando avanti.

Non c’è una cosa che funzioni bene”, aggiungono, “tra mense, borse di studio, case dello studente. Ogni mese c’è bisogno di una nuova mobilitazione per sperare di poter continuare a studiare. Insomma che cosa abbiamo da festeggiare?”