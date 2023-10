Cagliari, fiumi d’acqua dall’ex assessorato del Lavoro fino a via Castiglione

Fiumi d’acqua stanno sgorgando ininterrottamente e in quantità impressionanti dalla sede dell’ex assessorato del Lavoro, in via XXVIII febbraio. L’enorme fiume d’acqua sta scendendo in via Salvemini e arriva fino a via Castiglione. Sgorga dall’ingresso dell’assessorato come un fiume in piena, impressionante: ha sollevato il marciapiede di 20-30 centimetri e rischia di diventare un problema non solo per il traffico ma anche per l’incolumità di chi passa soprattutto a piedi, in bicicletta, in moto o in monopattino.

Guardate il video che ci ha inviato un nostro lettore