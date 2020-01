Cagliari, fiume d’acqua in viale Sant’Avendrace: “Spaccata una delle condotte principali della città”

Forti disagi in viale Sant’Avendrace a Cagliari per la rottura di una condotta dell’acqua di circa mezzo metro. Nel tratto di strada più vicino alla rotonda per San Michele il terreno ha infatti ceduto, e la strada si è trasformata in un fiume di fango. Il traffico, attualmente, sta subendo forti rallentamenti. E, ancora una volta, la causa della rottura sembra essere legata alla “anzianità” della tubatura. Abbanoa ha già mandato sul posto una squadra, ma i tempi di riparazione non si preannunciano brevi: “Riusciremo a risolvere il problema nel pomeriggio, non prima. Quello rotto è uno tra i maxi tubi principali di tutta Cagliari, arriva da Is Mirrionis e termina nella zona del viale Trieste. Non è mai stato sostituito, contiamo di farlo quando il Comune farà partire i lavori di riqualificazione del rione”. Al danno, fortunatamente, non si aggiunge la beffa.

“L’erogazione dell’acqua viene garantita grazie ad altri tubi che ‘corrono’ in parallelo a quello rotto”.