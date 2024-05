Cagliari, fioriere e tavolini abusivi in strada: ristorante di via Campania chiuso per 8 giorni dal Comune

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Fioriere e tavoli abusivi in strada: pizzeria di via Campania chiusa per 8 giorni dal Comune. La guerra alla malamovida non si ferma. La polizia municipale il 12 aprile scorso verso le 12: 35 ha trovato nel marciapiede di via Campania 13 mq di suolo pubblico, davanti al “ristorante pizzeria, bisteccheria Porta Portese”, due fioriere, quattro tavoli e sei sedie destinati al consumo sul posto dei prodotti posti in vendita: tutto abusivo secondo l’amministrazione.

Per gli uffici comunali la “Porta Portese di A. I.”. società titolare del locale, non aveva in capo alcuna concessione di suolo pubblico ed è scattata così l’applicazione della sanzione della chiusura per 8 giorni consecutivi dal 1° novembre all’8 novembre 2024 compreso.