Cagliari, fioccano le multe ai “caddozzi” dei rifiuti: “Tra loro c’è anche chi paga la Tari”

Una montagna di rifiuti dietro la scuola di via Brianza, ecco l’ultimo “scempio” del rifiuto selvaggio. E, a liberarsi della spazzatura, non è solo chi non paga un centesimo di tasse da chissà quanto tempo. Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu spiega che, grazie all’attività di vigilanza, è stato possibile “sanzionare diverse persone, anche quelli che possono essere definiti insospettabili. Incredibilmente sono stati sanzionati anche alcuni che pagano la Tari. Stiamo studiando soluzioni che ci consentano di sostituire lo spazzamento, oggi inadeguato, dei marciapiedi con il lavaggio”, annuncia il sindaco. E, sui pagamenti delle bollette, ecco l’altra novità: tiamo lavorando sul fronte dell’evasione: dei tanti “nuovi utenti” la maggior parte non ha ancora ricevuto la cartella di pagamento, pertanto abbiamo deciso di esternalizzare parte del servizio e inviare subito l’avviso a circa 3500 soggetti. Se i risultati saranno positivi a breve seguiranno gli altri 7000 circa, sperando che pagando tutti si paghi di meno”.