Cagliari, fine dell’emergenza-traffico in piazza D’Armi: riaperta alle auto viale Merello

Dopo molte ore di transenne e cartelli di divieto riapre al traffico il tratto del viale compreso tra la piazza e via Is Maglias. Il guasto alla tubatura esplosa è stato riparato e gli operai hanno già risistemato il marciapiede trasformato in una maxi buca