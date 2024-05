Cagliari, finalmente riaperti al pubblico gli ascensori di Castello: ora il quartiere è meno isolato. Sono stati riaperti al pubblico a partire dalla giornata di ieri, lunedì 20 maggio 2024, gli ascensori di Saint Remy (viale Regina Elena – Bastione Saint Remy) e Santa Chiara (mercato Santa Chiara – via Cammino Nuovo).

Prevista, invece, per fine giugno la riapertura dell’ascensore Unione Sarda Alto (campi sportivi Terrapieno – Piazza Mundula) perché a durante le prove quindicinali si è rotto un componente del sistema di sicurezza per portare in salvo le persone in caso di guasto (paranco). Trattandosi di un pezzo speciale, prodotto in caso di necessità, sarà necessario attendere l’arrivo dello stesso.

Il Servizio Opere strategiche, Viabilità, Infrastrutture viarie e reti sta definendo, di concerto con la Regione Sardegna, ANSFISA e il Responsabile di Esercizio, gli atti propedeutici alla messa in esercizio anche dell’ascensore Unione Sarda Basso (viale Regina Elena – Campi Sportivi Terrapieno). L’obiettivo è riaprirlo al pubblico a fine giugno contestualmente all’ascensore Unione Sarda Alto.