Cagliari, finalmente gli acquisti: Mina e Gaetano alla corte di mister Ranieri. Musicalmente i nomi sono perfetti: Mina e Gaetano sono i due rinforzi per puntare alla salvezza. Il primo, Jerry Mina, è un roccioso difensore che nella Fiorentina ha avuto poca fortuna, di nazionalità colombiana. Il secondo, Gaetano, ha solo 23 anni e arriva in prestito oneroso di 200mila euro dal Napoli, centrocampista interno dotato di un buon tiro, che quest’anno ha realizzato un gol con la squadra campione d’Italia. Mina è già stato ufficializzato dalla società rossoblù, Gaetano potrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore. Si tenta il tutto per tutto anche per il centrocampista Barak della Fiorentina, affare che però ora dopo ora diventa più difficile.