Cagliari, Fiesta contro una Tiguan che va in testacoda: tre feriti in ospedale dopo il rocambolesco scontro (VIDEO)

Cagliari, Fiesta contro una Tiguan che va in testacoda: tre feriti in ospedale dopo il rocambolesco scontro. Una Ford Fiesta, guidata da una 41enne, residente in provincia, percorreva la via Corsica con direzione via Curie. Arrivata all’incrocio Corsica/Curie, si è scontrata con una Volkswagen Tiguan condotta da una 47enne residente a Cagliari che percorreva la via Curie proveniente da via Is Guadazzonis con direzione Poetto. A seguito dell’urto la Volkswagen Tiguan è andata a finire, dopo un testacoda, sopra una vettura in sosta regolare sulla sinistra della via Curie. La conducente della Fiesta è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al policlinico con assegnato codice giallo, mentre la passeggera della Fiesta, una 42enne cagliaritana, e la conducente della Tiguan sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al PS dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.