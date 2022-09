Ecco la Fiera di Cagliari del futuro: hotel di lusso, spazio concerti e tunnel di collegamento con Su Siccu

Disegnata la svolta per l’ex quartiere fieristico sarà avvicinato al mare e legato col porticciolo tramite una strada in trincea coperta da verde. Giù i vecchi padiglioni, arrivano l’area per i grandi eventi e un mega albergo. Nuovo look per piazza dei Centomila che darà l’addio ai parcheggi e sarà coperta da una grande terrazza panoramica sotto la quale verrà spostato il mercatino dei ricciai. Ecco il progetto