Cagliari, fiamme tra i pilotis di palazzo Bodano a Sant’Elia: appartamenti invasi dal fumo (VIDEO)

Paura nel rione cagliaritano popolare di Sant’Elia per un incendio scoppiato tra i pilotis di palazzo Bodano. Le fiamme, divampate per cause ancora da chiarire, hanno portato numerosi residenti a chiamare il 115. Visibile, da grande distanza, una colonna di fumo nero, parte della faccia del palazzo è stata annerita. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei Vigili del fuoco, arrivate a sirene spiegate dal comando provinciale di viale Marconi. Una volta domato il rogo, i pompieri cercheranno di scoprire se si tratti di un corto circuito o se, dietro il fuoco, ci sia la mano di qualche delinquente. Al momento non si segnalano danni a persone, solo tanta paura.