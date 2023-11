Cagliari, feste al buio in piazza del Carmine: “Quest’anno niente mercatino di Natale”

Il bando è andato deserto. E in piazza del Carmine non ci sarà nessun mercatino natalizio. Il bis dello scorso anno, quando le associazioni avevano deciso di non partecipare al bando per l’allestimento delle casette, dopo i disagi, legati alle condizioni di insicurezza del sito, patiti l’anno precedente. “Nonostante il relativo bando sia andato deserto – la chiusura di Alessandro Sorgia – posso assicurare che ci sarà animazione anche in Piazza del Carmine. Ci dispiace che nessuno abbia aderito perché la zona ha potenzialità incredibili ma l’amministrazione organizzerà comunque alcuni appuntamenti. E abbiamo già predisposto anche una delibera di giunta in modo che chi farà attività natalizia in Piazza del Carmine, paghi solo il 5% del suolo pubblico”.