Al via la Festa del cioccolato. Al via nel fine settimana nel corso Vittorio Emanuele II e in piazza Yenne “Festa del cioccolato di Cagliari 2019”. Trenta gazebo in tutto (20 nel corso e 10 in piazza). L’evento annualmente richiama tanti visitatori e tanti golosi. Si parte domattina alle 10. La conclusione domenica 31 marzo.