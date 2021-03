Cagliari, fermato per un controllo viene trovato con 1 kg e mezzo di droga

Cagliari, fermato per un controllo viene trovato in possesso di 1 kilo e mezzo di droga. Arrestato un giovane di 27 anni.

Nella giornata di ieri, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio intensificati con l’impiego degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, è stato tratto in arresto un giovane 27enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

In tale contesto, nel primo pomeriggio, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine ha fermato per un controllo, nella via Lunigiana, un veicolo condotto da un 27enne.

Il conducente sin dal primo istante ha mostrato chiari segni di nervosismo e insofferenza all’operato dei poliziotti. Questi ultimi, insospettiti, hanno perciò controllato l’interno dell’abitacolo con maggiore accuratezza, trovando 3 buste di plastica contenenti marijuana, nascoste dietro il sedile anteriore. Il ragazzo, vistosi alle strette, ha tentato di divincolarsi strattonando gli operatori per guadagnarsi la fuga, tentativo inutile perché immediatamente bloccato e messo in sicurezza all’interno dell’autovettura di servizio.

Il controllo è stato perciò esteso anche all’abitazione del giovane a Decimomannu e all’interno della sua camera da letto, gli agenti hanno trovato altre 16 buste contenenti sempre marijuana, una bilancia digitale funzionante e la somma di 115 euro in banconote di piccolo taglio. In totale, i poliziotti, hanno sequestrato circa 1,5 kg di marijuana.

Il 27enne è stato quindi tratto in arresto e riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.