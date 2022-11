Cagliari, Fdi a Truzzu: “Nuove leggi contro vandali e parcheggiatori abusivi ferme da un anno”

“La città non può essere il luogo impunito di incivili che danneggiano, abbandonano i rifiuti, urlano e impediscono ai residenti di vivere serenamente”. Fdi scrive al sindaco e chiede che venga applicato il regolamento di polizia e sicurezza urbana approvato nel 2011 e mai applicato. Le nuove norme prevedono i daspo contro i parcheggiatori abusivi e i cafoni della malamovida.

“In commissione politiche della sicurezza, sport e patrimonio è all’esame dei consiglieri il nuovo Regolamento di polizia e sicurezza urbana, già approvato dalla Giunta a dicembre 2021: alla luce degli ultimi episodi di malamovida in Marina auspichiamo la immediata approvazione”, scrive il gruppo che fa capo alla premier Meloni, “il documento non sarà certo la soluzione a tutti i fatti inciviltà, ma certamente può dare una mano concreta al lavoro quotidiano degli agenti della polizia municipale. Auspichiamo inoltre, una maggiore attività di prevenzione e controllo da parte delle forze dell’ordine: la sicurezza, d’altronde, non può gravare solo sulle spalle dell’amministrazione. Ciò che preme di dire è che la città non può essere il luogo impunito di incivili che danneggiano, abbandonano i rifiuti, urlano e impediscono ai residenti di vivere serenamente”.