Cagliari, farmaci scaduti in uno studio medico estetico: scatta il blitz del Nas

Nella giornata di ieri a Cagliari, con il supporto di una pattuglia della Stazione competente per territorio, i carabinieri del NAS del capoluogo, nell’ambito di controlli disposti dal loro vertice, il Comando Tutela Salute dei Carabinieri di Roma, hanno proceduto al controllo di uno studio di medicina estetica. Nell’ambito della verifica è stata accertata la detenzione di numerosi farmaci scaduti di validità e pertanto da considerarsi “guasti o imperfetti”, secondo la dicitura della norma, potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, alcuni dei quali parzialmente utilizzati. Nello studio non sono stati rinvenuti analoghi farmaci in corso di validità, tanto da rendere maggiormente probabile il pericoloso utilizzo di quelli scaduti. Il personale ha proceduto al sequestro di 16 confezioni di farmaci per un valore commerciale di circa 200 euro, contestando l’addebito alla titolare della struttura per i successivi sviluppi giudiziari e amministrativi.