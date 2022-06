A Cagliari eventi in via Roma nei weekend estivi: “Primo ok già arrivato, arriveranno migliaia di persone”

Il primo evento, una festa della birra, è prevista dal 24 al 26 giugno, dalle 10 a mezzanotte. Poi, tanti altri appuntamenti, sempre nei weekend, sino a fine luglio, con il calendario di agosto e settembre ancora da definire. Ma si tratta di dettagli, o poco più, rassicura Fabio Fenu. È lui, con la sua Promotion Sardinia, ad aver organizzato i fine settimana all’insegna di musica e cibo nella nuova passeggiata scoperta di via Roma a Cagliari. E i documenti? Ci sono: “Abbiamo già ottenuto l’ok all’avvio del procedimento da parte degli uffici delle Attività produttive. Significa che, come sempre, il progetto va bene e non ci sono motivi che possano portare a un no, che infatti non è arrivato”. Fenu ha già mandato altri documenti, “legati alla sicurezza, mi riferisco alla presenza di un’ambulanza del 118, proprio come richiesto dal Comune”. I dettagli che hanno già avuto il primo via libera sono il palco di sei metri per quattro, cinquanta postazioni per mettere altrettanti gazebo dedicati agli espositori, 5 postazioni per lo street food, “ma non per i caddozzoni, non sono previsti nel progetto”, 24 tavoli e due bagni chimici. “Se ci fossero stati problemi avrei ricevuto, dagli uffici del Comune, il provvedimento di diniego. Invece è arrivata una comunicazione totalmente opposta. Venerdì 24 giugno ci sarà la musica di tutti i dj di Radio Super Sound, sabato stiamo chiudendo per avere altri due disc jockey. E naturalmente ci sarà la birra”.

Fabio Fenu stronca sin da subito possibili dubbi o polemiche, arrivati nelle ultime ore, legati all’evento: “I commercianti e i baristi della Marina sono d’accordo e sono felici all’idea che ci saranno migliaia di persone nella zona. E, come per tutti gli altri eventi che ho imbastito negli anni, l’autorizzazione definitiva da parte degli uffici arriverà una settimana prima. In più, ho anche spiegato al Comune che potrò dare lavoro a dieci persone, tra steward e addetti ai rifiuti, tre di loro sono precettori del reddito di cittadinanza: il loro bonus sarà bloccato e lavoreranno con me tutta l’estate”.