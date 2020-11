Cagliari, evade dai domiciliari per l’ennesima volta: arrestato in via Seruci

Evade dai domiciliari per l’ennesima volta. Arrestato un 46enne cagliaritano.

Nella serata di ieri gli equipaggi della Squadra Volante hanno intensificato i controlli nel quartiere di San Michele, zona via Quirra. Gli Agenti hanno notato uscire da un palazzo di via Seruci il noto pluripregiudicato Sandro Zucca, 46enne, che con passo spedito cercava di tornare presso la propria abitazione poco distante.

Fermato dagli Agenti che hanno chiesto il perché si trovasse fuori dalla propria casa, Zucca non ha fornito una valida giustificazione. Accompagnato negli uffici è stato tratto in arresto per l’ennesima volta per evasione.

Questa mattina si terrà l’udienza direttissima.